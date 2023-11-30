Ян вернёт пояс чемпиона UFC. Россиянин сделал выводы и настроен отомстить обидчикам

Последний раз Пётр Ян выходил в октагон в марте 2023 года и разгромно проиграл Мерабу Двалишвили. Бой дошёл до решения, но не было ни единого сомнения, что грузинский боец победил в каждом из раундов того поединка. Уже позже выяснилось, что Ян выходил с травмой, из-за которой не мог полноценно задействовать правую руку.

В итоге Пётр откатился на задворки топ-5 и на протяжении следующих месяцев отклонял предложения о поединках — сначала с Марлоном Верой, затем с Ядонгом Сонгом. Позже россиянин объяснял это физическим состоянием и занятостью. Однако вопрос о перспективах бывшего чемпиона до сих пор висит в воздухе. Что дальше для Яна? С кем ему биться? Может ли он вернуться в титульную гонку?

Пока Пётр обозначил только желаемые сроки возвращения — март. Он хочет попасть на номерной турнир UFC 299, где уже анонсирован титульный бой в его весовой категории. Вопрос в том, кто может стать его соперником. Это точно не те ребята, которые выше него в рейтинге. Им это неинтересно, а сам Ян идёт на серии из трёх поражений (какими бы спорными они ни были) и не может выбирать, с кем он хочет биться, а с кем нет. Соответственно, придётся ставить своё место в пятёрке лучших на кон. Оптимально выглядят варианты с Ядонгом Сонгом и Робом Фонтом. Оба в первую очередь ударники, можно будет придерживаться удобного плана на бой. К тому же китаец давно грезит боем с Яном и хочет выяснить, чья ударная техника лучше. Проблема в том, что у обоих есть поединки в декабре, и если там будут какие-то травмы, то к марту они могут и не восстановиться. В таком случае можно посмотреть на Педро Муньоса, который в последнем бою проиграл Марлону Вере и замыкает десятку лучших.

Что радует, так это то, насколько трезво оценивает свои перспективы Пётр. У него нет шапкозакидательских настроений в духе «одержу уверенную победу и потребую титульный бой». Напротив, всё очень взвешенно: «Нет, вызова О’Мэлли после боя не будет. Я понимаю, что мне надо провести два-три боя, чтобы вернуться в эту гонку, но пусть не забывает главное, кто его привёл. Я ему напомню, если что».

Прекрасно, что Ян отдаёт себе отчёт, насколько далеко он находится в гонке за поясом. Кроме того, он с положительной стороны отметил навыки О’Мэлли, оценив его как бойца, что тоже позитивный момент, потому что раньше Шон был «розовым пуделем» и «девушкой с дороги». Сам россиянин заверял, что всё это не влияет на его настрой, но, вероятно, слегка лукавил. В какой-то момент Ян очень сильно поверил в свою несокрушимость, и это отрицательно сказалось. Возможно, сейчас Пётр пересмотрел свои взгляды.

В случае победы в марте россиянин вполне мог бы принять поединок с Марлоном Верой, если тот проиграет О’Мэлли. Это будет интересно и промоушену, так как у бойцов есть небольшой конфликт, и выгодно обоим, потому что у Яна будет возможность побить недавнего претендента, а у Веры — шанс подняться в рейтинге, так как сейчас Пётр на строчку выше.

Вопрос ещё и в том, как будет выстраиваться подготовка к потенциальному поединку. Ранее Ян готовился в Таиланде, и, по мнению большинства, это его слишком расслабило. Во-первых, была чересчур комфортная среда для лагеря, и Пётр просто тренировался в своё удовольствие без надрыва. Во-вторых, в Таиланде, как правило, ставят на ударку, а с борьбой на вы. Двалишвили же летел бороться при каждом удобном случае. У Яна достойная защита от тейкдаунов, но под таким напором он не выдержал.

Сейчас Пётр отмечает, что поедет в США, чтобы не приезжать впритык к поединку, а спокойно провести полноценный лагерь, плюс косвенно признал, что в Таиланде есть некоторые нюансы с подготовкой: «В Таиланд хочется съездить, но пока, возможно, я не поеду туда готовиться, потому что если бой будет в Америке проходить, то хочется и этот подход поменять, приехать туда не за 12-15 дней, а поехать за месяц-полтора. В American Top Team. Возможно, поеду туда. Тут момент не в том, что Таиланд расслабляет и борьбу не подтянуть, а в том, как ты сможешь организовать свой лагерь, сможешь ли привлечь ребят нужных. Если сможешь организовать команду для подготовки, то там отличные условия для тренировок. Просто нужно собрать коллектив».

Пока складывается впечатление, что Ян изменил подход и отношение к делу и готов устроить очередной титульный забег. Так он напомнит дивизиону, что является реальной угрозой для каждого бойца. Да и каждому из нас хотелось бы видеть в октагоне того Петра, который впечатлял яркими и победными поединками на старте карьеры в UFC. Пока он только начал делать первые шаги к возвращению, но это внушает оптимизм.

У Яна есть счёты с О’Мэлли и Алджамейном Стерлингом, и, очевидно, это его мотивирует: «Давайте возьмём бой с О’Мэлли: 28 из 30 независимых судей и экспертов посчитали, что я оказался сильнее. И я уверен, что выиграл ту схватку. Судейский вердикт в реванше с Алджамейном Стерлингом тоже вызывает вопросы. Скажу так: в дальнейшем мне интересны эти кандидатуры. Эти противостояния меня зажигают».

Здорово, если Пётр Ян снова зажёгся. В таком состоянии он может вернуть пояс.