Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев отреагировал на слова Даны Уайта, заявившего, что Хабиб может захватить США

Гаджиев отреагировал на слова Даны Уайта, заявившего, что Хабиб может захватить США
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал недавнее заявление президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт жёстко высказался об американской молодёжи, заявив, что она состоит из «трусливых придурков», а многие её представители ведут себя как женщины.

«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США», — говорил Дана.
«Дана Уайт говорил, что американская молодёжь становится женственнее. Так можно сказать и про американцев, и про европейцев, да что там, отчасти это можно и о россиянах сказать. Отчасти. Будем считать, что это комплимент в адрес России и российских мужчин, за что Дане спасибо. Он всегда, во все времена, не стеснялся говорить правду», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Материалы по теме
«Россияне из другого теста». Президент UFC жёстко раскритиковал американское поколение
«Россияне из другого теста». Президент UFC жёстко раскритиковал американское поколение
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android