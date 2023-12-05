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В команде Шары Буллета назвали сроки его второго боя в UFC

В команде Шары Буллета назвали сроки его второго боя в UFC
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Гор Азизян, тренер непобеждённого российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдина Магомедова (16-0), высказался о сроках следующего боя подопечного.

По словам специалиста, Магомедов готовится выступить на турнире UFC Fight Night в Саудовской Аравии, запланированном на март.

«Шара будет выступать в Саудовской Аравии, я думаю. Он хочет этого. А то, чего он хочет, сбывается. Когда Шара отдыхает, его не надо трогать. Ему не нужно вечно быть в зале. После поединков его надо «выключать», чтобы отдохнул. Все думают, что спортсмены должны пахать ежедневно. У каждого спортсмена свой подход. Зачем менять то, что хорошо работает. После поединков я вообще забываю о Шаре. Когда назначат бой, я позвоню ему, и мы начнем работать», — приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru.

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