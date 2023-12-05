«Персонаж GTA в реальной жизни». Теофимо Лопес высказался о Макгрегоре

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а ныне обладатель титула в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), американский боксёр Теофимо Лопес высказался об экс-чемпионе UFC в двух дивизионах звёздном ирландце Коноре Макгрегоре.

Лопес отреагировал на пост Макгрегора в социальных сетях, опубликовавшего своё фото в белом костюме и написавшего, что он «президент Ирландии».

«Персонаж GTA в реальной жизни», — написал Лопес.

Конору Макгрегору 35 лет. К промоушену UFC ирландец присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах провёл 28 боёв, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений. Макгрегор не дрался с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл представителю США Дастину Порье, сломав ногу.