«Ирландия, твой президент». Конор Макгрегор показал фото в белом костюме

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал своё фото в белом костюме. Снимок Макгрегор подписал следующим образом: «Ирландия, твой президент».

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент Конору 35 лет. К промоушену Даны Уайта он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов: