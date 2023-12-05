Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье: Стерлинг должен остаться в легчайшем весе, тут у него больше шансов

Даниэль Кормье: Стерлинг должен остаться в легчайшем весе, тут у него больше шансов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал, что считает бойцов полулёгкого веса слишком большими для экс-чемпиона легчайшего веса Алджамейна Стерлинга.

«Думаю, что он должен остаться в легчайшем весе. Считаю, что это его весовая категория. Люди меняют весовую категорию, когда не достигают успеха или больше не могут уложиться в вес. Независимо от того, насколько это тяжело, он всё ещё укладывается в рамки этой весовой категории.

Эти ребята в полулёгком весе большие. Макс Холлоуэй слишком большой. У Стерлинга есть хорошие шансы выиграть достаточно поединков, чтобы вернуться к бою за титул в легчайшем весе. У него больше шансов стать чемпионом в этом дивизионе», – цитирует Кормье MMA News.

Ранее Стерлинг уступил Шону О’Мэлли и лишился титула.

Материалы по теме
«Худшая остановка в истории ММА». Кормье — о нокауте Грина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android