Даниэль Кормье: Стерлинг должен остаться в легчайшем весе, тут у него больше шансов

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал, что считает бойцов полулёгкого веса слишком большими для экс-чемпиона легчайшего веса Алджамейна Стерлинга.

«Думаю, что он должен остаться в легчайшем весе. Считаю, что это его весовая категория. Люди меняют весовую категорию, когда не достигают успеха или больше не могут уложиться в вес. Независимо от того, насколько это тяжело, он всё ещё укладывается в рамки этой весовой категории.

Эти ребята в полулёгком весе большие. Макс Холлоуэй слишком большой. У Стерлинга есть хорошие шансы выиграть достаточно поединков, чтобы вернуться к бою за титул в легчайшем весе. У него больше шансов стать чемпионом в этом дивизионе», – цитирует Кормье MMA News.

Ранее Стерлинг уступил Шону О’Мэлли и лишился титула.