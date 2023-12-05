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Теофимо Лопес назвал имя соперника, с которым мечтает подраться

Теофимо Лопес назвал имя соперника, с которым мечтает подраться
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Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а ныне обладатель титула в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американский боксёр Теофимо Лопес признался, что хотел бы провести поединок с соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Идеальный соперник? Кроуфорд. Я люблю вызовы. Как ещё я буду учиться чему-то новому? Как ещё я могу стать великим?» — приводит слова Лопеса BoxingScene со ссылкой на его выступление в подкасте The Porter Way.

В общей сложности Теофимо за время карьеры провёл 20 боёв, в которых одержал 19 побед (13 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Ранее Лопес высказался в адрес бывшего чемпиона промоушена UFC в двух весовых категориях звёздного ирландца Конора Макгрегора.

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