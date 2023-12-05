Аманда Серрано отказалась от титула WBC в знак протеста

Абсолютная чемпионка мира в полулёгком весе Аманда Серрано приняла решение отказаться от титула WBC. На такой шаг её сподвигло нежелание санкционного органа позволить ей проводить поединки из 12 раундов по три минуты. Большинство женских боёв проводятся в формате «десять раундов по две минуты».

«Я люблю бокс. Я отдала свою жизнь этому виду спорта. Ни телефона, ни парня, ни вечеринок. Только бокс. Я единственный боксёр, независимо от пола, из Пуэрто-Рико, ставший абсолютным чемпионом. Я единственная женщина-боксёр, завоевавшая титулы в семи дивизионах. ⟨...⟩ Я первая абсолютная чемпионка, которая билась в формате 12 раундов по три минуты. Если санкционирующий орган не хочет давать мне и моим коллегам выбор сражаться так же, как и мужчины, то я не буду бороться за этот санкционирующий орган. WBC отказалась развивать спорт на благо равенства. Так что я отказываюсь от их титула», — написала Серрано на своей странице в социальных сетях.

Спортсменку поддержал Джейк Пол, написавший в комментариях: «Легенда».