Глава Hardcore Сульянов оплатит лечение экс-бойцу промоушена, потерявшему ногу в ДТП

Глава промоушна Hardcore Анатолий Сульянов опубликовал сообщение в социальных сетях, в которых рассказал, что поможет оплатить лечение и протезирование экс-бойцу Эмилю Бахшиеву, потерявшему ногу из-за ДТП.

Эмиль Бахшиев и Анатолий Сульянов Фото: Из личного архива

«С тех пор как одним из первых Эмиль пересек порог нашего октагона, он внёс неоценимый вклад в историю Hardcore. Ты стал частью нашей жизни. Ровно как и мы стали частью твоей.

А своих мы не бросаем, никогда. И тебе всегда было, есть и будет место в нашей большой семье.

Всё лечение и многомиллионную реабилитацию – всё от первых шагов до лучшего протезирования – мы возьмём на себя. Твоя семья, твой Hardcore.

Да, о главном. У Эмиля теперь есть мечта – прощальный бой. В последний раз подняться в октагон и закрыть свою историю.

Но закрыть лишь для того, чтобы начать писать новую. И мы сделаем все, чтобы его мечта стала реальностью», – написал в соцсетях Сульянов.