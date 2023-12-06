Группа компаний «Стилобат» и Федерация кикбоксинга России провели мастер-класс в МГИМО

Фото: Федерация кикбоксинга России

5 декабря в студенческом спортивном клубе МГИМО Федерация кикбоксинга России и Группа компаний «Стилобат» провели четвёртую по счёту в этом году открытую тренировку по кикбоксингу для студентов. Тренировали будущих дипломатов два чемпиона мира — участники серии турниров по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО Ислам Муртазаев и Бейбулат Исаев.

Лев Мазараки председатель совета директоров Группы компаний «Стилобат» «Сегодня мы завершаем суперсерию мастер-классов по кикбоксингу для студентов в этом году. Но деятельность ФКР по привлечению молодёжи в спорт и развитию физической культуры среди студентов будет продолжена и получит новый виток развития. По результатам нашей целенаправленной работы и заинтересованному отклику студенчества на наши мастер-классы считаем целесообразным учредить Национальную студенческую лигу кикбоксинга, которая займется выстраиванием целостной системы соревнований, организацией рейтинговых турниров в сезоне-2024, а финалисты получат право представить свой вуз на Всероссийской летней Универсиаде».

Звёзды мирового кикбоксинга Муртазаев и Исаев в течение двух часов показывали студентам свои фирменные комбинации и рассказывали о тонкостях подготовки к соревнованиям. Кикбоксёры уже работали вместе, так, Исаев секундировал Ислама на прошедшем месяц назад турнире ФКР ПРО7, на котором Ислам одержал уверенную победу нокаутом.

Бату Хасиков председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, глава Республики Калмыкия «Российские спортсмены давно и уверенно закрепились на вершине мирового кикбоксинга. Сейчас появляются новые легенды, в том числе и благодаря растущей популярности нашего вида спорта среди молодёжи. Во всём мире студенческий спорт является важнейшей частью молодёжной политики и спортивного мира. Именно в распространении кикбоксинга через университеты мы видим большой потенциал для поиска новых звёзд, а создание Национальной студенческой лиги кикбоксинга поможет в решении этой задачи. В ближайшее время по этому поводу планируем собрать круглый стол с участием ректоров ведущих высших учебных заведений России и Министерства высшего образования и науки».

Фото: Федерация кикбоксинга России

Напомним, ранее поддержали программу ФКР по популяризации кикбоксинга среди студентов «Кикбоксинг в ВУЗы» и провели открытые тренировки со звёздами следующие учебные заведения: МГТУ им Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Санкт-Петербургский горный университет.

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