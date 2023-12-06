Группа компаний «Стилобат» и Федерация кикбоксинга России провели мастер-класс в МГИМО

Фото: Федерация кикбоксинга России
5 декабря в студенческом спортивном клубе МГИМО Федерация кикбоксинга России и Группа компаний «Стилобат» провели четвёртую по счёту в этом году открытую тренировку по кикбоксингу для студентов. Тренировали будущих дипломатов два чемпиона мира — участники серии турниров по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО Ислам Муртазаев и Бейбулат Исаев.
«Сегодня мы завершаем суперсерию мастер-классов по кикбоксингу для студентов в этом году. Но деятельность ФКР по привлечению молодёжи в спорт и развитию физической культуры среди студентов будет продолжена и получит новый виток развития. По результатам нашей целенаправленной работы и заинтересованному отклику студенчества на наши мастер-классы считаем целесообразным учредить Национальную студенческую лигу кикбоксинга, которая займется выстраиванием целостной системы соревнований, организацией рейтинговых турниров в сезоне-2024, а финалисты получат право представить свой вуз на Всероссийской летней Универсиаде».
Звёзды мирового кикбоксинга Муртазаев и Исаев в течение двух часов показывали студентам свои фирменные комбинации и рассказывали о тонкостях подготовки к соревнованиям. Кикбоксёры уже работали вместе, так, Исаев секундировал Ислама на прошедшем месяц назад турнире ФКР ПРО7, на котором Ислам одержал уверенную победу нокаутом.
«Российские спортсмены давно и уверенно закрепились на вершине мирового кикбоксинга. Сейчас появляются новые легенды, в том числе и благодаря растущей популярности нашего вида спорта среди молодёжи. Во всём мире студенческий спорт является важнейшей частью молодёжной политики и спортивного мира. Именно в распространении кикбоксинга через университеты мы видим большой потенциал для поиска новых звёзд, а создание Национальной студенческой лиги кикбоксинга поможет в решении этой задачи. В ближайшее время по этому поводу планируем собрать круглый стол с участием ректоров ведущих высших учебных заведений России и Министерства высшего образования и науки».
Фото: Федерация кикбоксинга России
Напомним, ранее поддержали программу ФКР по популяризации кикбоксинга среди студентов «Кикбоксинг в ВУЗы» и провели открытые тренировки со звёздами следующие учебные заведения: МГТУ им Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Санкт-Петербургский горный университет.
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