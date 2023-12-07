Дмитрий Бивол рассказал, что хотел бы изменить в профессиональном боксе

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе непобеждённый россиянин Дмитрий Бивол высказался на тему возможных преобразований в профессиональном боксе.

«В профессиональном боксе есть аспекты, которые можно улучшить. Для зрелищности, для составления тех пар, которые хотят видеть зрители. Мне тяжело сформулировать конкретную мысль, что именно нужно поменять и в каком направлении, но могу сказать одно — бокс сложная машина, где много разных организаций и много руководящих должностей. Есть четыре разных титула, есть разные промоутеры со своими бойцами, разное телевидение, разные права на бойцов. Если сравнивать с UFC, там одна организация, у которой есть бойцы, телевидение, один промоутер и один пояс. В боксе всё сложнее», — сказал Бивол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

23 декабря Дмитрий проведёт поединок с британцем Линдоном Артуром.

С Артуром, но не с тем. Как Бивол готовится к новому бою?