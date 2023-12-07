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Чемпион UFC Волкановски раскрыл желание Роналду об организации турнира по ММА

Чемпион UFC Волкановски раскрыл желание Роналду об организации турнира по ММА
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг), австралиец Александр Волкановски рассказал, о чём его попросил форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. По словам Волкановски, Роналду хотел бы, чтобы в Суадовской Аравии был организован крупный турнир по смешанным единоборствам с ярким кардом участников.

«Мы пообщались. Просто невероятно. Он хотел, чтобы я провёл бой в Саудовской Аравии. То же самое он говорил Адесанье. Он хотел, чтобы там организовали большой кард. Я такой: «Послушай, если кто-то может это сделать, то я уверен, что это ты. Ты можешь как-то повлиять на это решение, приятель», — сказал Волкановски на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов:

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