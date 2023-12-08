Даниэль Кормье заявил, что подумывал укусить Джона Джонса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье поделился воспоминаниями о пресс-конференции, на которой он подрался с Джоном Джонсом, и заявил, что был готов укусить его, как раньше на боксёрском ринге делал Майк Тайсон.

«Когда я участвовал в той пресс-конференции перед боем с Джоном Джонсом, я всё ещё был непобеждённым, и он ударил меня головой, будто бы положил её на меня. Я подтолкнул его, он ведь тоже альфа-самец, и этот ублюдок напал на меня. Мы начали заварушку, начали драться, и охранник UFC упал передо мной. Когда я лежал на спине, мы улетели со сцены и у меня была мысль его укусить, чёрт возьми, Что я вообще сделал, чтобы упасть на спину, да?

Потом однажды я уснул, лёжа на спине, и когда проснулся, был в панике — я проигрываю и собираюсь укусить этого сукина сына. В моём рту не будет мундштука, и если бы я укусил его, то это был бы ответ парню, который заходит в большинство мест в роли альфы. Затем, когда он окажется на дне, будучи альфой, ему нужно будет найти способ выжить. Если бы я укусил его, вы бы говорили, что Ди-Си укусил его, но это был бы не первый раз, когда кто-то кусает ублюдка. Майк Тайсон делал это трижды», — сказал Кормье в подкасте Джо Рогана.