Результаты турнира ACA 167
Сегодня, 8 декабря, в Уфе состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 167. В главном событии вечера россиянин Мехди Байдулаев досрочно одолел Гилберто Диаса и вышел в полуфинал Гран-при в легчайшем весе.
Полные результаты турнира ACA 167 представлены ниже:
- Мехди Байдулаев победил Гилберто Диаса удушающим приёмом (Раунд 1, 1:04);
- Венер Галиев победил Хакрана Диаса техническим нокаутом (Раунд 1, 1:20);
- Абубакар Местоев победил Руслана Яманбаева техническим нокаутом (Раунд 1, 1:20);
- Алтынбек Мамашов победил Михаила Дорошенко единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28);
- Аурел Пиртеа победил Фелипе Фроеса раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28, 28-29, 30-27);
- Сайфуллах Джабраилов победил Бакытбека Дуйшобаева нокаутом (Раунд 1, 1:03);
- Сулим Баталов победил Вильдемара Соузу нокаутом (Рауд 1, 2:43);
- Данияр Тойчубек уулу победил Руана Перейру техническим нокаутом (Раунд 2, 2:33);
- Иван Соловьёв победил Сиро Родригеса техническим нокаутом (Раунд 2, 1:42);
- Мишель Силва победил Кристиана Бринзана раздельным решением (29-28, 29-28, 30-27, 28-29, 28-29).
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