Сегодня, 8 декабря, в Уфе состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 167. В главном событии вечера россиянин Мехди Байдулаев досрочно одолел Гилберто Диаса и вышел в полуфинал Гран-при в легчайшем весе.

Полные результаты турнира ACA 167 представлены ниже: