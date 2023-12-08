Коста требует у UFC бой с Чимаевым на турнире в Саудовской Аравии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории Пауло Коста хочет провести бой против непобеждённого арабо-чеченского проспекта Хамзата Чимаева в марте 2024 года. Об этом бразильский боец сообщил в своих социальных сетях.

«Я настойчиво прошу UFC назначить нам с Чимаевым новый бой в Саудовской Аравии. Лучшего мейн-ивента для турнира на Ближнем Востоке я и представить не могу. Я бы с радостью побил его. Но похоже, что он боится со мной связываться», – написал Коста в своих социальных сетях.

Ранее Пауло Коста и Хамзат Чимаев должны были провести бой на турнире по смешанным единоборствам UFC 294, который 21 октября состоялся в Абу-Даби (ОАЭ). Но бразилец снялся с ивента из-за проблем со здоровьем.