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Хамзат Чимаев сделал заявление о следующем бое в UFC

Хамзат Чимаев сделал заявление о следующем бое в UFC
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Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев высказался о своём восстановлении после последнего выступления, а также назвал желаемые сроки возвращения.

«В течение двух недель мне сделают операцию, я восстановлюсь, а затем вернусь, чтобы кого-нибудь разнести. UFC 300? Погнали! Скажите Дане Уайту, пусть это организует», — сказал Чимаев в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Чимаев победил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов бывшего чемпиона организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана. Всего на счету Чимаева в смешанных единоборствах 13 побед и ни одного поражения.

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