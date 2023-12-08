Бёрнс дал прогноз на бой между Эдвардсом и Ковингтоном

Популярный бразильский боец MMA Гилберт Бёрнс поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом UFC в полусредней весовой категории британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.

«Честно говоря, я думаю, что это хороший бой для Леона, потому что Камару Усман был весьма успешен в боях с Колби. Конечно, Камару тоже борец. Но Леон очень длинный, у него очень большой размах рук. Ему будет легко защищаться от проходов и вынуждать Колби драться в стойке. Леон намного опаснее Камару, у него более отточенная ударка. Его руки быстрее, хорошие удары ногами. Думаю, он сможет остановить тейкдауны Ковингтона и перебить его в стойке за счёт превосходства в точности и силе ударов. Так что я считаю, что Леон одержит победу. Будет нелегко, но я думаю, он справится», – цитирует Бернса MMAJunkie.

Напомним, бой Эдвардса и Ковингтона состоится в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада) на турнире UFC 296.