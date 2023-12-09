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Гаджимагомедов: боксёры не хотят менять гражданство, это вынужденная мера

Гаджимагомедов: боксёры не хотят менять гражданство, это вынужденная мера
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Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов высказался на тему того, что российские боксёры в последнее время прибегают к смене гражданства. По словам спортсмена, они делают это вынужденно.

«Я думаю, что ребята не хотят менять гражданство, это вынужденная мера. В основном все пацаны тренируются под флагом, с российским гражданством. Но то, что ущемляют спортсменов, плохо. Это, как минимум, незаконно. Каждый спортсмен любит и хочет, чтобы поднимался его флаг, играл гимн его страны», — сказал Гаджимагомедов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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