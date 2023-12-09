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IBA назвала страны, которые исключены из организации

IBA назвала страны, которые исключены из организации
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Международная боксёрская ассоциация на конгрессе IBA в Дубае объявила страны, которые были исключены из организации.

81% голосов на заседании был за исключение Чешской боксёрской ассоциации. Также официально исключили ассоциации Германии, Швеции и Нидерландов.

Отметим, что Германия, Швеция и Нидерланды ранее сами объявили об уходе из Международной боксёрской ассоциации.

Ранее сообщалось, что президент IBA Умар Кремлёв провёл встречу с Папой Римским Франциском и в своём обращении обозначил тесную связь религии и спорта в современном мире. Кроме того, Умар преподнёс понтифику подарок в виде небольшого ринга.

Напомним что Кремлёв призвал уволить президента МОК Томаса Баха с его поста в Международном олимпийском комитете в связи с коррупцией внутри организации.

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