IBA назвала страны, которые исключены из организации

Международная боксёрская ассоциация на конгрессе IBA в Дубае объявила страны, которые были исключены из организации.

81% голосов на заседании был за исключение Чешской боксёрской ассоциации. Также официально исключили ассоциации Германии, Швеции и Нидерландов.

Отметим, что Германия, Швеция и Нидерланды ранее сами объявили об уходе из Международной боксёрской ассоциации.

Ранее сообщалось, что президент IBA Умар Кремлёв провёл встречу с Папой Римским Франциском и в своём обращении обозначил тесную связь религии и спорта в современном мире. Кроме того, Умар преподнёс понтифику подарок в виде небольшого ринга.

Напомним что Кремлёв призвал уволить президента МОК Томаса Баха с его поста в Международном олимпийском комитете в связи с коррупцией внутри организации.