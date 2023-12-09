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Дана Уайт: бой Джона Джонса со Стипе Миочичем должен состояться

Дана Уайт: бой Джона Джонса со Стипе Миочичем должен состояться
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о несостоявшемся бое за титул чемпиона американского промоушена в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Уайт сообщил, что новый бой между американскими бойцами должен состояться.

«Бой со Стипе должен состояться. Знаете, оба этих парня заслуживают этого. Джон — это величайший боец смешанных единоборств всех времен, Стипе — величайший тяжеловес всех времен. И они свое заплатили, они сделали своё дело. Эти двое хотят драться друг с другом. Это обязательно произойдет. Кто бы ни победил, мы посмотрим, что они решат делать после, и будем уже отталкиваться от этого», – приводит слова Уайта Forbes.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. В активе Джона 29 боёв, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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