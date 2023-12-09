Кормье: создайте для Джонса и Миочича новый пояс, а Аспиналл должен стать чемпионом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье высказался по поводу титула временного чемпиона в тяжёлом весе, британца Тома Аспиналла.

«Я считаю, что бой между Аспиналлом и Павловичем – до того, как Сергей проиграл — был за звание абсолютного чемпиона, потому что Джонс и Миочич собираются драться только друг с другом. Вы не можете позволить Тому защищать временный пояс, потому что Джонсу и Стипе не нужно, чтобы титул стоял на кону — они могут просто подраться, и этого будет достаточно. Назовите это боем за звание лучшего тяжёловеса в истории. Если надо, создайте такой пояс.

Том Аспиналл — парень, который будет возглавлять тяжёлый дивизион долгие годы, так что да, я считаю, что он должен стать абсолютным чемпионом. Сейчас Джонс — абсолютный чемпион. Он заработал это [звание] в октагоне, победив Сириля Гана. А если он будет драться только со Стипе и ни с кем другим, то сколько ждать — семь месяцев, восемь? Я думаю, что если бы в UFC назвали Тома Аспиналла чемпионом, никто бы и глазом не моргнул», – сказал Кормье в эфире MMA Hour.

Напомним, из-за того, что Джонс получил травму и не смог провести бой с Миочичем за звание чемпиона тяжёлого веса, UFC пришлось вводить временный пояс, который Аспиналл завоевал в бою с Павловичем.