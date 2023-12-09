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Махачев высказался о своём отношении к профессиональному боксу

Махачев высказался о своём отношении к профессиональному боксу
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев, ставший гостем на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ), поделился впечатлениями от просмотра поединков вживую.

«Очень интересные бои, скорости. Не то что по телевизору, тут совсем по-другому смотреть. Не скажу, что слежу за всеми боями. Но большие бои люблю смотреть», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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