Махачев высказался о своём отношении к профессиональному боксу

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев, ставший гостем на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ), поделился впечатлениями от просмотра поединков вживую.

«Очень интересные бои, скорости. Не то что по телевизору, тут совсем по-другому смотреть. Не скажу, что слежу за всеми боями. Но большие бои люблю смотреть», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.