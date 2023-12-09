Муслим Гаджимагомедов досрочно одолел Артура Манна в Дубае
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Завершился поединок андеркарда боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA», проходящего в Дубае (ОАЭ).
Двукратный чемпион мира среди любителей россиянин Муслим Гаджимагомедов (2-0, 1 KO) встретился с немцем Артуром Манном (20-3, 10 KO).
Победу техническим нокаутом в девятом раунде (отказ от продолжения) одержал Гаджимагомедов.
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