Батыргазиев победил Альвареса в главном бою «Ночи чемпионов IBA»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился главный поединок боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA», проходящего в Дубае (ОАЭ).

Победитель Олимпийских игр – 2020 россиянин Альберт Батыргазиев (10-0, 7 KO), выступающий в лёгком весе (до 61,2 кг), встретился с непобеждённым кубинцем Ласаро Альваресом (6-0, 3 KO).

Батыргазиев традиционно со старта пошёл вперёд, однако Альварес постарался не отдавать инициативу и агрессивно встречал соперника сериями хуков.

В четвёртом раунде Батыргазиев жёстко поймал Альвареса боковым ударом, заставив того спрятаться за блоком и попятиться назад.

К седьмому раунду Батыргазиев стал работать ближе к сопернику, который хоть и пытался отвечать ударами вразрез, но уступал в активности.

Заключительные раунды прошли под диктовку россиянина, переработавшего оппонента на средней и дальней дистанции.

Судейский вердикт: победа Батыргазиева единогласным решением.