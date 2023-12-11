«Его уничтожат». Брэдли жёстко высказался о перспективах Гарсии в новом весе

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался о перспективах звёздного соотечественника Райана Гарсии (24-1, 20 KO) в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

«Гарсия начинает отворачиваться от ударов, как испуганный кот, когда находится под давлением. Такой парень как [Сабриэль] Матиас уничтожил бы его. То же касается и Реджиса Прогрейса.

Я даже скажу, что это получилось бы и у Девина Хейни, мы видели, как Девин шёл вперёд и оказывал давление на парней. Является ли Райан Гарсия серьёзным игроком в первом полусреднем весе? Единственный парень, которого он сможет победить, единственный чемпион, это Роландо Ромеро», — сказал Брэдли в интервью ресурсу ProBox TV.