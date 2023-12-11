Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прилетел в Екатеринбург на бой с сербом Александром Иличем. Поединок возглавит турнир RCС 17, который состоится 15 декабря. Шоу станет заключительным в 2023 году.

В связи с этим событием «Чемпионат» устраивает опрос среди своих читателей: «Сможет ли Шлеменко взять реванш у Илича?»

Первая встреча Шторма и Джокера прошла 26 августа прошлого года и завершилась сенсационным поражением россиянина. На 14-й секунде первого раунда серб пробил мощный удар коленом в голову соперника, после чего провёл добивание, и рефери остановил бой.

Эта победа изменила вектор развития карьеры Джокера – он сразу же получил несколько предложений и выбрал бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса, а затем провёл поединок в родной Сербии. Шлеменко был более активным – четыре боя за год, в том числе с Лысым хищником и Ясубеем Эномото.