«Чистый удар не выдержит ни одна челюсть в мире». Нганну — о нокдауне Фьюри

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну рассказал, что он не был удивлён, когда британский боксёр Тайсон Фьюри сумел продолжить поединок после неожиданного нокдауна в четвёртом раунде.

«Я знал, что он продолжит бой после падения. Это был не самый сильный удар. Тем более что это было не очень чистое попадание. Удар сперва попал ему в плечо, а уже затем полетел в висок. Нокдаун? Все падают. Это нормально. Чистый удар не выдержит ни одна челюсть в мире», — сказал Нганну на YouTube-канале Club Shay Shay.

Напомним, бой проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле должен был стать Фрэнсис.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу: