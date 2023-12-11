Легковес UFC: Махачева точно можно победить

Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Трей Огден (14-6) высказался о действующем обладателе титула россиянине Исламе Махачеве.

«Я считаю, что его можно победить, это точно. Я считаю, что парни, способные его побить, есть. И да, мне бы хотелось увидеть некоторые бои. Я бы хотел вновь пережить драму между Конором и Хабибом, поэтому хочется увидеть, как Конор сразится с Исламом. Мне бы это понравилось, потому что Конор всегда может поймать на удар», — сказал Огден в интервью YouTube-каналу InsideFighting.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 294, Махачев досрочно остановил в первом раунде действующего обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.