Алексей Егоров высказался о турнире «Ночь чемпионов IBA. Россия против США»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Алексей Егоров высказался о боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA. Россия против США», который состоится 16 декабря в Москве.

«Я видел афишу только в цифровом формате, в физическом не видел. Ажиотажа нет, я готовлюсь к бою. Матчевые встречи – прикольная идея, почему нет? Сейчас с боями плохо всё. Боксирует непонятно кто, а нормальные ребята простаивают. Нужно своим пацанам давать бои, вечера. Это самое главное в наше время», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.