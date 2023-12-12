Махачев назвал бойца, с которым он хотел бы подраться

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о том, что он готов провести поединок с американцем Джастином Гэтжи.

«У меня не такой большой интерес проводить реванши. Если ты хочешь послужной список из тех, кого победил, ты должен добавлять новые имена. Есть Джастин Гэтжи, он заслужил бой. Думаю, с ним было бы интересно подраться», — приводит слова Махачева «Спорт-экспресс».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: