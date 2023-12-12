«Лысый Бэтмен наблюдает за ним». Исмаилов прокомментировал фотографию Илича

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов оставил комментарий под постом в социальных сетях, где его сербский боец Александр Илич сфотографирован в образе Джокера.

«Лысый Бэтмен наблюдает за ним», — написал Исмаилов.

Напомним, 15 декабря на турнире RCС 17 Илич встретится с россиянином Александром Шлеменко.

Первая встреча Шторма и Джокера прошла 26 августа прошлого года и завершилась сенсационным поражением россиянина. На 14-й секунде первого раунда серб пробил мощный удар коленом в голову соперника, после чего провёл добивание, и рефери остановил бой.

Эта победа изменила вектор развития карьеры Джокера – он сразу же получил несколько предложений и выбрал бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса, а затем провёл поединок в родной Сербии. Шлеменко был более активным – четыре боя за год, в том числе с Лысым хищником и Ясубеем Эномото.