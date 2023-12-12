Илич: не могу ничего хорошего сказать о Pravda и про Магу Исмаилова

Сербский боец Александр Илич высказался по поводу Магомеда Исмаилова, а также своего будущего соперника Александра Шлеменко.

«Первый бой с Исмаиловым был по правилам выставочного бокса. Не могу ничего хорошего сказать о Pravda Boxing и про Магу Исмаилова, они до сих пор не выполнили свои обязательства по контракту, должны мне денег. Но я понимаю, что у него громкое имя и эту ситуацию замалчивают. Я не хочу смотреть за спину Шлеменко, и если я выиграю, то, возможно, поговорим о бое с Исмаиловым. Я сделаю всё, чтобы провести бой с Магомедом по правилам ММА.

Из того, что я слышал, то Александр Шлеменко, когда упоминает меня, говорит о ранней остановке, работе рефери и своём недовольстве его работой. Но, как я уже говорил ранее, — чёткое попадание коленом и десять добивающих ударов. По мне всё было честно. Я не видел ни одного комментария в интернете, где писали бы о ранней остановке. И добавлю, что если я одержу в пятницу победу, то обещаю начать учить русский язык», — сказал Илич на пресс-конференции.