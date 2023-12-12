Александр Илич: когда приезжаешь в Россию, то местные судьи здесь нас не особо жалуют

Сербский боец Александр Илич в преддверии поединка с Александром Шлеменко высказался по поводу судей в России.

«Судья нашего первого боя имеет отношение к моему менеджменту? Да ладно, ребята. Дурацкий вопрос абсолютно. Все иностранные бойцы, включая меня, понимают, что когда приезжаешь в Россию, то местные судьи здесь не особо жалуют нас и нужно делать гораздо больше, чтобы выиграть решением. Поэтому я стараюсь не доводить дело до решения.

Сколько в России есть судей, которые бы остановили бои Фёдора, Хабиба или Шлеменко не в их пользу? Думаю, не так много. В том бою рефери сделал свою работу, но это Шлеменко, и он дерётся в России. Мы же понимаем, какое давление на судей оказывают эти интервью в течение последнего года. Поймите меня. Что, если бы Шлеменко приехал в мою страну и все судьи вокруг были сербами? Думаю, он прекрасно понимает ситуацию и то, какое давление оказывает. О том поединке вообще не должно быть разговоров, это не раздельное решение, я не крал чью-то победу. Я оформил нокаут в первом раунде. Устал отвечать на глупые вопросы и жду честной работы от судей», — сказал Илич на пресс-конференции.