Александр Шлеменко — Александр Илич: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17. В его рамках запланировано много интересных событий.
В главном бою вечера вновь выйдет в клетку Александр Шлеменко. Он проведёт реванш с Александром Иличем. Первый поединок между соперниками завершился жёстким нокаутом от серба. Теперь россиянин попытается вернуть должок.
Турнир RCC 17 состоится 15 декабря в Екатеринбурге. Старт турнира — в 15:00 по московскому времени.
Прямой эфир можно будет увидеть на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все главные события турнира.
Полный кард турнира RCC 17:
Александр Шлеменко – Александр Илич;
Фернандо Родригес – Алексей Олейник;
Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;
Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;
Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов;
Сергей Веселкин – Хасанхон Баратов, профессиональный кикбоксинг;
Артур Зайнуков – Али Кабдулла;
Эдуард Сайк – TBA, профессиональный кикбоксинг;
Ильяс Хамзин – Леонардо Сильва;
Дмитрий Киреев – Александр Скворцов, профессиональный кикбоксинг;
Александр Васильев – Артур Пронин;
Мансур Дадаев – Тьяго Сильва;
Николай Коваленко – Сергей Брютов.