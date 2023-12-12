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Александр Шлеменко — Александр Илич: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17. В его рамках запланировано много интересных событий.

В главном бою вечера вновь выйдет в клетку Александр Шлеменко. Он проведёт реванш с Александром Иличем. Первый поединок между соперниками завершился жёстким нокаутом от серба. Теперь россиянин попытается вернуть должок.

Турнир RCC 17 состоится 15 декабря в Екатеринбурге. Старт турнира — в 15:00 по московскому времени.

Прямой эфир можно будет увидеть на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все главные события турнира.

Полный кард турнира RCC 17:

Александр Шлеменко – Александр Илич;

Фернандо Родригес – Алексей Олейник;

Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;

Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;

Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов;

Сергей Веселкин – Хасанхон Баратов, профессиональный кикбоксинг;

Артур Зайнуков – Али Кабдулла;

Эдуард Сайк – TBA, профессиональный кикбоксинг;

Ильяс Хамзин – Леонардо Сильва;

Дмитрий Киреев – Александр Скворцов, профессиональный кикбоксинг;

Александр Васильев – Артур Пронин;

Мансур Дадаев – Тьяго Сильва;

Николай Коваленко – Сергей Брютов.