Джо Роган назвал идеального оппонента для Алекса Перейры

Американский комментатор UFC Джо Роган оценил бойцовские навыки Джамала Хилла и заявил, что он мог бы быть подходящим претендентом на титул и навязать борьбу действующему чемпиону промоушена Алексу Перерйре.

«Джамал Хилл станет настоящим вызовом для него. Джамал своего рода снайпер, он постоянно находит подбородок. У Джамала действительно великолепные руки. Знаете, я ещё не видел, чтобы он дрался с кем-то такого калибра, но думаю, что он способен. Что он сделал с Гловером [Тейшейрой], было впечатляющим — он просто избил его. Если вспомнить, как Иржи [Прохазка] дрался с Гловером, а затем Джамал просто разложил его — это было очень по-умному и как надо», — заявил Роган в своём подкасте.

Всего на счету Хилла девять поединков в промоушене UFC. Он одержал семь побед, один раз проиграл и ещё один бой был признан несостоявшимся.