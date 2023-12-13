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Николай Клименко рассказал о планах организации RCC на 2024 год

Николай Клименко рассказал о планах организации RCC на 2024 год
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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко дал комментарий по поводу планов организации RCC на 2024 год.

«На самом деле планы очень большие. Три больших турнира по MMA – февраль, май и декабрь. Возможно, ещё что-то добавится. Немного изменился график поединка Ивана Штыркова с Владимиром Минеевым. Мы планировали в мае, но по объективным обстоятельствам мы перенесли бой на конец года. Владимир хотел провести поединок с Исмаиловым. Это тоже громкое событие. Помимо этого, очень много предложений для Штыркова, сделаем бой Минакову, увидим Вагабова. Какие-то суперкрутые бои запланированы по кулакам, возвращение Гаджи Автомата», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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