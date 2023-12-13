Николай Клименко рассказал о планах организации RCC на 2024 год

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко дал комментарий по поводу планов организации RCC на 2024 год.

«На самом деле планы очень большие. Три больших турнира по MMA – февраль, май и декабрь. Возможно, ещё что-то добавится. Немного изменился график поединка Ивана Штыркова с Владимиром Минеевым. Мы планировали в мае, но по объективным обстоятельствам мы перенесли бой на конец года. Владимир хотел провести поединок с Исмаиловым. Это тоже громкое событие. Помимо этого, очень много предложений для Штыркова, сделаем бой Минакову, увидим Вагабова. Какие-то суперкрутые бои запланированы по кулакам, возвращение Гаджи Автомата», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.