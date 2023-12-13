«Оли нас очень сильно подставил». Клименко — об отмене боя Олейника и Томпсона

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко рассказал, почему сорвался бой между Алексеем Олейником и Оли Томпсоном.

«У Алексея сорвалось три соперника. Но согласился подраться Родригес, крутой поединок получилось организовать. Жалко, что Штырков не сможет принять участия на RCC 17. Он никакую травму не получал, но в силу психологической нагрузки уже реально устал, очень много давления.

По поводу Томпсона, мы подготовили все документы для получения визы. Ему нужно было только прийти. Но он по какой-то причине не пришёл вовремя, всё начало затягиваться. Мы предлагали запасные варианты, но он не хотел прикладывать усилия, начал говорить ерунду. Возникло ощущение, что вели переговоры с не совсем адекватным атлетом. Он нас очень сильно подставил», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.