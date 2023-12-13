Николай Клименко: Ян принял бы вызов на бой с Конором по боксу

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко высказался о возможности организации боксёрского поединка между бывшими чемпионами UFC, россиянином Петром Яном и ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, бойцы провели шуточный стердаун на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ), что стало поводом для слухов.

«Круто, медийно Пётр имеет вес. Не просто так пригласили и сделали стердаун. Конор – это самый известный боец в мире. Думаю, это только пойдёт ему на пользу. Если бы у них был бой по боксу, Ян взял бы этот вызов. Он – очень хороший боксёр, мог бы даже по профессионалам выступать. Круто было бы всем российским зрителям это увидеть», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.