Николай Клименко: бойцы, которые дерутся в России, как правило, используют допинг

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко высказался о проблеме перехода отечественных бойцов смешанного стиля в зарубежные промоушены.

«Я не знаю, за счёт чего перезагрузился Копылов. Не знаю, на фарме или не на фарме он был. Бойцы, которые дерутся в России, как правило, используют допинг. Может быть, не так, но в большинстве своём. Это переход в новую лигу, завышенные ожидания. Это тоже давило на человека», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC Fight Night 227, Роман Копылов нокаутировал американца Джоша Фремда. Победа стала для 31-летнего россиянина четвёртой подряд.