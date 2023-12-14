Шлеменко: выиграю в бою с Иличем досрочно, не хочу его мучить

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, что он собирается завершить поединок с представителем Сербии Александром Иличем досрочной победой.

«Мне нечего сказать Александру Иличу. Он не особо жёстко высказался на пресс-конференции. Могу сказать, что он опять пытается меня расслабить, как и в первом бою. Говорит, что уважает, все дела, легенда. «Даже если я не выиграю, для меня это будет победа». Опять. Я уже научен горькой жизненной правдой, поэтому сейчас всё сложится по-другому.

Я выиграю досрочно. Не хочу его мучить. Я не злой, не кровожадный, не подлый, это не про меня. Поэтому сделаю так, чтобы он не мучился и бой быстро закончился», – приводит слова Шлеменко Metaratings.