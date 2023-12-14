Олейник: думаю, что сейчас Волкова вряд ли кто-то заборет в UFC

Российский боец Алексей Олейник высказал мнение о том, что Александр Волков имеет лучшие навыки борьбы в своём дивизионе UFC.

«Думаю, что сейчас Волкова вряд ли кто-то заборет. Шансы на пояс у него достаточно большие. Главное – не отвлекаться. Сначала нужно разобраться с соперником, потом делать заявления. Ему все по силам. В ближайшие года три с Сашей будет тяжело любому бойцу в мире», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В 2023 году Александр Волков провёл два боя, завершив их победами. Первый — в марте против Александра Романова; второй — в рамках UFC 293, проходившего в Сиднее, против Тая Туивасы.