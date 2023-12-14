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«Кто захочет драться с расистом?» Ковингтон — о возможности боя с Мухаммадом

«Кто захочет драться с расистом?» Ковингтон — о возможности боя с Мухаммадом
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон высказался о конкуренте по дивизиону Белале Мухаммаде, заявив, что считает того расистом из-за высказываний о привилегиях белых людей.

«Нет. Кто вообще захочет драться с расистом? Только представьте, если бы я сказал, что кто-то получает что-либо за счёт цвета своей кожи? Это абсолютно подло и отвратительно. Этот парень ничего не заслужил, и я не виноват, что он не звезда. Он должен сделать себя звездой сам.

Я тот, кто сделал себя сам и стал суперзвездой, а что сделал он? Ничего. Он лишь занимается расовой травлей, говоря, что кто-то заслуживает достижений лишь из-за цвета кожи и привилегий белых. Ты, чёрт возьми, издеваешься, чувак? Он никогда не получит титульный бой», — сказал Ковингтон на пресс-конференции перед боем с Леоном Эдвардсом.

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