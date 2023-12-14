Петровский: Егоров не должен испытать никаких проблем в бою с Джонсом

Чемпион мира — 2021 Марк Петровский (7-0, КО 5) считает, что его соотечественник Алексей Егоров одержит уверенную победу в поединке с Джо Джонсом в главном поединке матчевой встречи с США по боксу.

«Желаю всем нашим парням побед в этом крутом противостоянии с командой США. В главном бою Алексей Егоров встретится с Джо Джонсом. И думаю, что Алексей не испытает никаких проблем против этого американского боксёра. Уверен в его победе. Намерен посетить этот турнир лично и поддержать наших ребят», — сказал Марк Петровский.

Полностью состав участников матчевой встречи Россия — США выглядит следующим образом:

До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия) – Абель Мендоса (США);

До 72 кг: Юрий Осипов (Россия) – Никита Абабий (США);

До 75 кг: Павел Сосулин (Россия) – Алексис Еспино (США);

До 80 кг: Бешто Шавлаев (Россия) – Кваме Риттер (США);

90,7+ кг: Алексей Егоров (Россия) – Джо Джонс (США).