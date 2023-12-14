«Лучше бы нашёл себе подружку». Эдвардс — о симпатии Ковингтона к Дональду Трампу

Чемпион UFC Леон Эдвардс высказался о симпатии своего будущего оппонента Колби Ковингтона к экс-президенту Соединённых Штатов Америки (США) Дональду Трампу и заявил, что считает выбор Ковингтона присутствовать на турнире UFC с бывшим президентом старнным.

«Не знаю, это как-то дико. Я не увлекаюсь другими мужчинами, понимаете? Я просто не улавливаю его поведение. Знаю, что он раньше был президентом и всё такое, но он больше не президент, так что не понимаю, почему это происходит. Очень странно, что он выбрал его в качестве человека, который будет стоять за его спиной.

Трамп не обмотает чемпионский пояс вокруг своей талии, потому что Колби его не завоюет. Трамп уже посещал бои, которые Колби проигрывал, так что он может за него не бороться. Ковингтону просто нужно повзрослеть и найти себе подружку или кого-то ещё», — приводит слова Эдвардса с пресс-конференции MMAJunkie.