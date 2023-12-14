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У Алексея Егорова сменился соперник по бою в рамках встречи «Россия-США»

У Алексея Егорова сменился соперник по бою в рамках встречи «Россия-США»
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У бывшего чемпиона WBA Gold в первом тяжёлом весе, россиянина Алексея Егорова (12-1, КО 8) сменился соперник по поединку в рамках матчевой встречи по боксу «Ночь чемпионов IBA. Россия против США». Спортивное мероприятие состоится 16 декабря в московском «Международном центре бокса» в Лужниках.

Изначально соперником Егорова должен был стать американец Джо Джонс (14-9, КО 10). Однако из-за проблем во время подготовки Джонс был вынужден сняться с боя. Его сменщиком стал Элвис Гарсия (12-1, КО 9), который значально рассматривался как запасной в главной паре шоу.

Матчевая встреча между Россией и США пройдёт в формате профессионального бокса. Бои будут состоять из четырёх раундов по три минуты.

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