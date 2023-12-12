«Ночь чемпионов IBA»: Россия против США — наши боксёры разобьют заморских гостей? LIVE

16 декабря в Международном центре бокса в «Лужниках», расположенном в Москве, пройдёт боксёрский вечер «Ночь чемпионов IBA», в рамках которого состоится матчевая встреча между командами России и США. Организуют мероприятие Международная ассоциация бокса (IBA) и Федерация бокса России.

В рамках ивента состоится пять поединков, в каждом из которых будет четыре раунда по три минуты. Возглавит турнир поединок Алексея Егорова с Джо Джонсом. Бешто Шавлаев сойдётся с Рональдом Эллисом, Павел Сосулин — с Кваме Риттером. Юрий Осипов проведёт поединок с Никитой Абабией, а Всеволод Шумков — с Абелем Мендосой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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