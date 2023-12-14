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Дана Уайт сделал заявление по поводу следующего боя Тома Аспиналла

Дана Уайт сделал заявление по поводу следующего боя Тома Аспиналла
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Президент лиги UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу вариантов для следующего поединка британца Тома Аспиналла. В настоящий момент Аспиналл владеет временным поясом чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Он завоевал его, одолев россиянина Сергея Павловича на турнире UFC 295.

«Аспиналл мог бы драться снова. Но я пока не знаю. Посмотрим, как сложатся обстоятельства в следующем году, но Джонс и Стипе заслуживают подраться друг с другом. Джон получил травму, с этим ничего не поделаешь. Посмотрим, что случится в 2024 году. Если Аспиналл захочет драться до того, как состоится бой Джонса и Миочича, почему бы и нет? Почему бы не позволить ему защитить титул?» — сказал Уайт на канале TNT Sports в YouTube.

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