Ислам Махачев встретился с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Кейном Веласкесом

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с экс-чемпионом промоушена в тяжёлой весовой категории, американцем Кейном Веласкесом. Спортсмены встретились в знаменитом зале AKA (Американская академия кикбоксинга), расположенном в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

«Рад видеть тебя, легенда. Проездом по Калифорнии заехал в АКА на спарринги», — написал Махачев.

За время карьеры в смешанных единоборствах Веласкес провёл 17 поединков, в которых одержал 14 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения. Кейн завершил карьеру в 2019 году.

Ранее Хавьер Мендес, тренер Махачева, признался, что не хотел тренировать Веласкеса до встречи с ним.