Рахмонов отреагировал на массовую критику Ковингтона от фанатов из Казахстана

Непобеждённый проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов прокомментировал критику, которой в социальных сетях его соотечественники подвергли двукратного претендента на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона. Ранее Рахмонов выражал желание подраться с Ковингтоном в марте.

«Наши фанаты из Казахстана всегда выражают большую поддержку. Они выражают её не только мне, но и другим бойцам. Что я ещё могу добавить? Я благодарен за это», — сказал Рахмонов на пресс-конференции.

Напомним, Рахмонов 17 декабря на UFC 296 проведёт поединок с американцем Стивеном Томпсоном. Ковингтон на том же турнире сразится с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.

Будущий чемпион UFC из Казахстана. Каким был путь Рахмонова: