Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рахмонов отреагировал на массовую критику Ковингтона от фанатов из Казахстана

Рахмонов отреагировал на массовую критику Ковингтона от фанатов из Казахстана
Комментарии

Непобеждённый проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов прокомментировал критику, которой в социальных сетях его соотечественники подвергли двукратного претендента на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона. Ранее Рахмонов выражал желание подраться с Ковингтоном в марте.

«Наши фанаты из Казахстана всегда выражают большую поддержку. Они выражают её не только мне, но и другим бойцам. Что я ещё могу добавить? Я благодарен за это», — сказал Рахмонов на пресс-конференции.

Напомним, Рахмонов 17 декабря на UFC 296 проведёт поединок с американцем Стивеном Томпсоном. Ковингтон на том же турнире сразится с представителем Великобритании Леоном Эдвардсом.

Будущий чемпион UFC из Казахстана. Каким был путь Рахмонова:

Материалы по теме
На соцсети Ковингтона обрушились массовые комментарии казахстанцев после слов Рахмонова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android