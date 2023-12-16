Сергей Спивак: Джон Джонс должен освободить титул чемпиона UFC

Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак оценил шансы Стипе Миочича в бою с Джоном Джонсом.

«Шансы Миочича в бою с Джонсом? Это тяжёлый вес, Джонс, конечно, выше классом. Думаю, шансов у него больше. Я хорошо отношусь к Джону, к тому, что за его спиной такая карьера, столько регалий, но, мне кажется, было бы правильнее освободить титул, потому что Аспиналл — действующий боец. Миочич и Джонс — бой денежный, ради уважения, но сколько можно ждать ребятам! Поэтому Аспиналла я считаю настоящим чемпионом, тем более неизвестно, когда Джонс вернётся. Восемь месяцев на восстановление, потом тренировки, когда ещё побьётся. Это много времени, год-полтора, я считаю, это неправильно, надо что-то тяжёлому дивизиону делать», — заявил Спивак в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, из-за того, что Джонс получил травму и не смог провести бой с Миочичем за звание чемпиона тяжёлого веса, UFC пришлось вводить временный пояс, который Том Аспиналл завоевал в бою с Сергеем Павловичем.